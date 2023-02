Lackhaus brennt: Feuerwehreinsatz bei Hegers in Bad Wünnenberg

Das Lackhaus des Unternehmens Hegers Treppen in Bad Wünnenberg hat am Freitagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. 25 Anlieger wurden vorsorglich aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.

Erneut musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einem Großbrand beim Unternehmen Hegers in Bad Wünnenberg ausrücken.

Gegen 14.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, dass das Lackhaus des Unternehmens brenne. Die Einsatzkräfte vor Ort kämpften auch mit der starken Rauchentwicklung. Schon von weitem war der dichte Qualm über der Bad Wünnenberger Unterstadt zu sehen. Die Bevölkerung in Bad Wünnenberg wurde über die Warn-App Katwarn aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Vor Ort waren immer wieder Detonationen aus dem Lackhaus zu hören. Dort war der Brand offenbar entstanden und hatte sich von dort aus ausgebreitet.

25 Anwohner aus der Schützenstraße mussten nach Angaben der Polizei ihre Häuser verlassen. Für sie wurde an der nahe gelegenen Schützenhalle ein Anlaufpunkt eingerichtet, an dem auch medizinische Versorgung bereitstand. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht, der sich aber nicht bestätigte. Die ABC-Einheit „Messen“ aus Delbrück nahm Luftmessungen vor, um festzustellen, ob es eine Schadstoffbelastung gibt. Der Feuerwehreinsatz dauert bis in die Abendstunden an. Entsprechend sei die Schützenstraße an der Ecke Auf dem Rügge weiterhin für den Verkehr gesperrt.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Unter Einsatzleitung des stellvertretenden Bad Wünnenberger Feuerwehrleiters Marcus Siekaup und des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Andreas Müller waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Alle Einheiten des Stadtgebietes Bad Wünnenberg rückten aus, außerdem die ABC-Einheit aus Delbrück und die Drehleiter aus Borchen. Auch zwei Rettungswagen sowie der Notarzt standen vorsorglich bereit; verletzt wurde bei dem Einsatz jedoch niemand. Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christian Carl verschaffte sich am Einsatzzentrum, das über einen Feldweg aus Richtung Leiberg angefahren wurde, sowie an der Schützenhalle ein Bild der Lage.

Fotos aus Bad Wünnenberg: Brand im Lackhaus der Firma Hegers Foto: Hanne Hagelgans Foto: Hanne Hagelgans Foto: Hanne Hagelgans Foto: Hanne Hagelgans Foto: Hanne Hagelgans

Zu Beginn des Jahres 2021 hatte es bereits einmal bei Hegers im Lackhaus gebrannt. Der Treppenhersteller hat im Bad Wünnenberger Industriegebiet Auf dem Rügge seinen Produktionsstandort. Die Tischlerei liegt an der Straße Auf dem Rügge – unterhalb der Brücke der B480. Bei dem Brand Anfang Januar 2021 konnte Brandstiftung nachgewiesen werden. Das Feuer hatte einen Schaden von 2,5 Millionen Euro verursacht.