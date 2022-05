Leiberger klagt gegen Anschluss an Regenwasserkanal

Seit nunmehr acht Jahren wehrt sich ein Leiberger gegen den Anschluss an den städtischen Regenwasserkanal. Die Stadt Bad Wünnenberg hingegen pocht auf einen solchen Anschluss und beruft sich auf den in ihrer Satzung verankerten Anschlusszwang.

Nachdem bereits in 2014 und in 2015 das Mindener Verwaltungsgericht mit dem Bad Wünnenberger Fall beschäftigt war, sollte in dieser Woche erneut verhandelt werden. Doch wegen einer Covid-Erkrankung eines der beteiligten Anwälte wurde daraus erneut nichts. Gleich in zwei Fällen klagt der Leiberger gegen die Stadt Bad Wünnenberg.