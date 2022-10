„Liberty Sunrise“ in Bad Wünnenberg-Bleiwäsche beschäftigt Landtag

Ein Jugendcamp mit dem Titel „Liberty Sunrise“, das Mitte August an der Schützenhalle in Bad Wünnenberg-Bleiwäsche stattgefunden hat, hat jetzt ein Nachspiel im Düsseldorfer Landtag. Die Bielefelder SPD-Abgeordnete Christina Kampmann stellt dazu eine kleine Anfrage.

Mitte August hat in Bad Wünnenberg-Bleiwäsche ein „kapitalistisches Jugendcamp“ unter dem Titel „Liberty Sunrise“ stattgefunden. Die Bielefelder SPD-Abgeordnete Christina Kampmann hat dazu eine Kleine Anfrage an den Landtag gestellt.

Das Camp fand vom 9. bis 14. August in Bleiwäsche statt. Nach Angaben des Veranstalters, dem „Michael Gartenschläger Institut für freiheitlichen Aktivismus e.V.“ (MGI), war es mit 120 Teilnehmer das „größte kapitalistische Jugendevent in Deutschland“, und es sei noch größer als im Jahr zuvor gewesen.

Das MGI, benannt nach dem 1976 an der Mauer ermordeten DDR-Dissidenten, Unternehmer und Rock-Fan Michael Gartenschläger, bezeichnet seine Werte auf seiner Internetseite als „radikal für Leistung, radikal für Freiheit, radikal für Kapitalismus“.

SPD-Abgeordnete Christina Kampmann schreibt in ihrer Kleinen Anfrage an den Landtag von einem „Polit-Camp mit staatsfeindlichen Inhalten“. So solle es im Rahmen der mehrtägigen Veranstaltung laut WDR-Recherchen auch einen „großen Waffenworkshop“ gegeben haben,

um den Umgang mit Waffen zu trainieren.

„Neben Überschneidungen mit der rechten Szene, beispielsweise durch den Gebrauch der Gadsden-Flagge, welche auch in den USA beim Sturm auf das Kapitol benutzt wurde, äußerten sich einige Teilnehmende des Camps öffentlich deutlich verfassungsfeindlich“, schreibt die Bielefelder SPD-Politikerin in ihrer Kleinen Anfrage weiter.

Sie möchte von der Landesregierung wissen, ob ihr Kontakte oder Verbindungen von Teilnehmern des „Liberty Sunrise 2022“ zu Organisationen beziehungsweise Personen bekannt sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Außerdem fragt Christina Kampmann, ob ähnliche Veranstaltungen oder Organisationen bekannt seien und welche Veranstaltungen die Organisatoren des „Liberty Sunrise 2022“ darüber hinaus bereits in NRW durchgeführt hätten.

„Sollten die Organisatorinnen und Organisatoren nach Ansicht der Landesregierung beobachtet werden, um beispielsweise ein Verbot inZukunft in Betracht zu ziehen?“, fragt sie abschließend.