Mann (37) nach Unfall auf Baustelle in Bad Wünnenberg gestorben

Bad Wünnenberg

Der am Montag auf einer Baustelle in Bad Wünnenberg verunglückte Mann ist noch am Montag verstorben, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 37-Jährige war nach dem Unglück im Neubaugebiet an der Burgstraße mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen worden.