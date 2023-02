Meerhofer Narren stimmen sich schon aufs Kreisschützenfest ein

„Lasset die Spiele beginnen“, war der Schlachtruf des Sitzungspräsidenten Thomas Uhrhan in der Schützenhalle in Marsberg-Meerhof zum Gala-Abend des Meerhofer Carnevals-Clubs.

Das ließen sich die vielen Aktiven nicht zweimal sagen, und so fegten die Kleinen Funken unter der Leitung von Desiree Sauerland und Sandra Schmidt mit ihren Steckenpferden als Bibi und Tina durch die Halle, ein anderes Mal ging es mit dem Piratentanz aufs Meer hinaus.

Mit einem umgedichteten Lied von Roy Black und Anita „Kreisschützenfest wird bei uns sein“ stimmten Eva Renneke-Kriener und Andreas Paschen die Halle schon mal auf das Kreisschützenfest in Meerhof in diesem Jahr mit ihrem Livegesang ein. Beim Mama-Mia-Medley von Sara Seidensticker, Stina Thielemann und Thea Niewels sprang ihre sprühende Begeisterung schnell auf das Publikum über, sodass noch eine Zugabe fällig wurde. Der absolute Höhepunkt aber waren die Großen Funken unter der Leitung von Iris Renneke. Sie zogen alle Blicke auf sich und erhielten tosenden Beifall.

Mit Retro-Charme und guter Laune begeisterten Sara Seidensticker, Stina Thielemann und Thea Niewels beim Karneval in Meerhof. Foto: Helga Kloppenburg

Sitzungspräsident Thomas Uhrhan führte souverän durch das Programm und überraschte noch mit ein paar Videoeinspielern auf zwei großen Leinwänden: So hat sich der Elferrat in der Sporthalle zur Begeisterung des Publikums für das Sportabzeichen fit gemacht, denn der Sportverein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen, und das wolle man unterstützen, so Uhrhan.

Uhrhan ernannte die langjährige Vorsitzende Monika Meyer-Rattay zur Ehrenvorsitzenden. „Es gibt niemanden, der mehr für diesen Verein geleistet hat als sie“, betonte er, bevor der ganze Elferrat der gerührten Ehrenvorsitzenden ein Ständchen brachte. Und nach dem tollen Programm wurde noch lange ausgelassen gefeiert.

Sitzungspräsident Thomas Uhrhan bedankte sich bei der neuen Ehrenvorsitzenden Monika Meyer-Rattay. Foto: Helga Kloppenburg

