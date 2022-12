Mehr als 40 Glätteunfälle im Kreis Paderborn – Stromausfall in Neuenbeken

Mehr als 40 Glätteunfälle hat die Paderborner Kreispolizei am Montag seit 6 Uhr aufgenommen, wie sie kurz nach 10 Uhr mitteilte. Und es werden immer mehr. Einige Straßenzüge in Neuenbeken sind von der Stromversorgung abgeschnitten, weil ein Auto auf einen Stromverteilerkasten gefahren ist.

Auf der K37 ist zwischen Wewer und Oberntudorf ein Gelenkbusch in den Graben gerutscht. Die Kreisstraße wurde gesperrt.

Gesperrt wurde am Morgen zunächst die Kreisstraße 37 (Alter Hellweg) – zwischen Wewer und Oberntudorf. Dort war ein Bus in den Graben gerutscht. Verletzt wurde dabei niemand. Nach knapp einer Stunde wurde die Kreisstraße wieder freigegeben. Auch bei den anderen Unfällen gibt es den Angaben zufolge bislang keine Personenschäden (Stand 10 Uhr). Weitere Unfälle seien noch aufzunehmen, ergänzte Polizeisprecher Michael Biermann.

Darunter ein quer stehender Tanklastwagen, für den es zwischen Husen und Lichtenau gegen 11 Uhr kein Weiterkommen gab, sodass auch die L817 komplett gesperrt wurde, bis die Polizei um kurz nach 13 Uhr meldete: „Die Strecke ist wieder frei.“

Im Paderborner Stadtteil Neuenbeken ist gegen 9.47 Uhr eine Frau mit ihrem Auto am Horner Hellweg auf abschüssiger Strecke von der Straße abgekommen und auf einen Stromverteilerkasten des Energieversorgers Westfalen Weser Netz GmbH gefahren. Die Frau blieb unverletzt. Der Unfall aber hatte zur Folge, dass die Straßen Horner Hellweg, Wiebach und In den Berggärten von der Stromversorgung abgeschnitten waren. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte die Stromversorgung mittlerweile (Stand: 13 Uhr) teilweise wiederhergestellt werden. Die Anwohner der Straße Wiebach sind allerdings weiterhin ohne Strom. Dieses Problem will der Energieversorger bis 14.30 Uhr gelöst haben.

„Das Wetter wird uns den Tag über begleiten“, so die Polizei am Morgen, die bittet, dem Wetter angepasst und vorsichtig zu fahren. Die Straßen können auch weiterhin glatt sein. Auch ein deutlicher Hinweis ist offenbar notwendig: „Übrigens: Sommerreifen sind jetzt eine extrem schlechte Idee.“

Erhebliche Einschränkungen im Busverkehr

Mit Temperaturen um 0 Grad und Schnee grüßte der Montagmorgen die Verkehrsteilnehmer. Betroffen von den widrigen Bedingungen war besonders der Raum Büren, Fürstenberg bis Lichtenau, aber auch die Stadt Paderborn, wo es vor allem zu teils erheblichen Einschränkungen im Busverkehr kam. „Wewer war zeitweise komplett abgeschnitten“, sagte Lisa Niemeier-Casey vom Padersprinter, der auf seiner Internetseite aktuell über alle Ausfälle, Verspätungen und Störungen informiert. Am späteren Vormittag waren die Linie 4 und die Linie 8 noch von Haltestellen-Ausfällen betroffen, aber diese Störungen sind (Stand: 12.11 Uhr) ebenfalls wieder behoben.