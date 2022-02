Rund gehen soll es an den närrischen Tagen in Fürstenberg. Doch nicht, wie man es an der Karpke gewohnt ist. Die Pandemie macht den Jecken erneut einen Strich durch die Rechnung. Und so sind es diesmal kleine „Rundfahrten“, die die Feierfreudigen zumindest ein bisschen in Stimmung bringen sollen.

Ein Rosenmontagszug in gewohnter Weise kann zum Bedauern des FCC nicht starten, doch der ein oder andere bunt geschmückte Wagen werde an den tollen Tagen dennoch durch Fürstenbergs Straßen rollen. Mit Kinderprinzessin Lara, Kinderprinz Mattis und Prinz Janis an der Spitze stattet der FCC den Kindergärten sowie der Grundschule einen kleinen Besuch ab, um süße Leckereien vorbeizubringen. Verbunden mit dem kleinen Umzug ist die Hoffnung auf eine Austragung in gewohntem Umfang am Rosenmontag 2023. „Natürlich wäre es schöner gewesen, richtig den Fürstenberger Karneval zu feiern, aber wir können wenigstens in diesen Tagen mit der Lego-Burg durch Fürstenberg fahren“, freut sich das Kinderprinzenpaar auf die Entschädigung.

An diesem Donnerstag, Weiberfastnacht, startet die Rundfahrt eines Karnevalswagens um 9 Uhr an der Grundschule Bad Wünnenberg, um 9.45 Uhr wird er am Kindergarten Rappelkiste und um 10.15 an der Grundschule Fürstenberg sowie 10.45 Uhr am Kindergarten Lummerland erwartet. Um 13.11 Uhr ist eine kleine Stippvisite am Rathaus in Fürstenberg vorgesehen. Am Rosenmontag startet um 10.11 Uhr eine kleine Rundfahrt zu den Kindergärten und am Altenheim vorbei zum Treffen der Altprinzen in der Gaststätte Vesperthe.

In der Gaststätte Vesperthe werden nach den 2G-plus-Regel an diesem Donnerstag um 15.11 Uhr eine Weiberfastnachts-Party, am Freitag, um 15 Uhr ein Burger-Tag und am Samstag um 17 Uhr eine Karnevalsparty mit Kostümprämierung gefeiert. Das Treffen der Altprinzen am Rosenmontag beginnt um 11.11 Uhr und um 14 Uhr die Rosenmontagsparty. Anmeldung per E-Mail an vesperthe@web.de oder WhatsApp an 0171/8256325.