Mit ersten Sprüngen neue Downhill-Montainbike-Strecke in Bad Wünnenberg eingeweiht

Zwei neue Mountainbike-Strecken führen in Bad Wünnenberg nun von einem Starthügel des Hassels hinunter in Richtung Paddelteich: Eine 600 Meter lange Flowstrecke mit Steilkurven und Sprunghügeln für ungeübte Mountainbiker und eine 300 Meter lange, naturbelassene Downhillstrecke für geübte Fahrer wurden nun eröffnet.

Große Könner mit ihren Bikes boten auf dem Pumptrack-Rundkurs direkt nach der Eröffnung der Downhillstrecke für Mountainbiker und Gäste in Bad Wünnenberger Hassel eine Biker-Show.

Außerdem ist auf einer Wiesefläche in der Nähe des Paddelteichs ein Pumptrack-Rundkurs errichtet worden, in dem ohne in die Pedale zu treten, Geschwindigkeit erzeugt wird.