Mit Kameradschaft zum Erfolg

Eingebunden in die Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen der Soldatenkameraschaft Fürstenberg fand jetzt das Bezirksfest des Bezirksverbandes ehemaliger Soldaten Paderborn-Büren und Umgebung in Fürstenberg statt.

Ehemalige Soldaten feiern Bezirksverbandsfest und Jubiläum in Fürstenberg

Mit vielen Ehrengästen haben die Soldatenkameradschaften in Fürstenberg ihr Bezirksverbandsfest gefeiert.

Rund 200 Mitglieder aus den Kameradschaften Boke, Brenken, Delbrück, Hebram, Iggenhausen, Kirchborchen, Kleinenberg, Schloß Neuhaus, Thüle, Thülen-Radlinghausen, Upsprunge und Verne waren mit Abordnungen nach Fürstenberg gekommen.

Zu den Höhepunkten gehörte sicherlich der Große Zapfenstreich am Schloß des Grafen von Westphalen. Vor der beeindruckenden Kulisse des Schlosses erzeugte das Tambourcorps Fürstenberg mit seiner musikalischen Darbietung Gänsehautstimmung bei den zahlreichen Festteilnehmern.

„Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft“, zitierte Bürgermeister Christian Carl den Fußballer Fritz Walter zu Beginn seines Grußwortes. 150 Jahre Vereinsgeschichte seien ohne eine erfolgreiche Kameradschaft nicht möglich gewesen, so Carl, der zudem an das ehrenamtliche Engagement der Fürstenberger Kameradschaft im Karpke-Dorf erinnerte. Das Ehrenamt der Kameradschaft stellte auch Landrat Christoph Rüther in den Mittelpunkt seines Grußwortes.

Obwohl zahlreiche Kameradschaften nach der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht in personelle Schwierigkeiten geraten seien, und sich die Mitgliederzahlen durch die Pandemie nochmals negativ verändert hätten, stünden die Kameradschaften weiter fest zusammen, sagte Bezirksverbandsvorsitzender Andreas Flege. Der starke Schulterschluss zwischen Soldaten und Kameradschaften werde auch durch die große Teilnahme an den Jubiläumsfeierlichkeiten und am Bezirksverbandfest dokumentiert, freute sich Flege.

Ein Willkommen richtete Peter Fischer, Oberst der Fürstenberger Kameradschaft, zu Beginn des Festes in der Schützenhalle an die Festteilnehmer. Einen besonderen Gruß richtete er dabei an Markus Henneken, den amtierenden König der Kameradschaft Fürstenberg.

Fischer war es dann auch, der gemeinsam mit dem Bezirksverbandsvorsitzenden Andreas Flege zahlreiche Auszeichnungen verlieh.

Ehrungen

Bezirksverbandsorden Stufe 1: Karl-Heinz Götte aus Thülen-Radlinghausen

Bezirksverbandsorden Stufe 3: Michael Piper, Upsprunge

Orden Stufe 1: Michael Flege, Frank Mause, Harald Mause, Franz Hartong, Markus Henneken (alle Fürstenberg)

Orden Stufe 2: Hans-Georg Dunschen (Delbrück), Thomas Heinrichs, Harold Paul Atkinson, Matthias Stork, Michael Hillebrand, Jürgen Stork (alle Fürstenberg), Bernhard Blaschke, Frank Borgmeier (Kleinenberg), Bernd Lübeck, Thomas Münch (Thüle)

Orden Stufe 3: Werner Berkemeier (Boke), Helmut Rübbelke (Delbrück), Peter Fischer, Burkhard Schulze (Fürstenberg), Georg Lauhoff, Willi Rüsing (Kleinenberg), Heinz-Jürgen May, Richard Brosowski (Thüle), Karl-Heinz Beyer (Bezirksverband)

In der zum Jubiläum erstellten Festschrift wird auch an die geschichtliche Entwicklung der Soldatenkameradschaft Fürstenberg erinnert. Herausragendes Ereignis war die Wiederbegründung der Kameradschaft, deren Geschichte im Jahr 1872 als Kriegerverein begann. Waren es bei der Wiederbegründung 130 Mitglieder, zählt die Kameradschaft aktuell 176 Mitglieder. Oberste Aufgabe ist damals wie heute die Kameradschaftspflege.