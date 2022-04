Museum um drei Bereiche erweitert

Erstmals seit März 2019 konnte Reinhold Kleck, Vorsitzender des Oldtimer-Clubs Westheim, nun wieder die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in der Schützenhalle begrüßen. Sein besonderer Gruß galt neben den 40 erschienenen Mitgliedern dem Ortsbürgermeister Franz-Josef Weiffen.

Jens Garbes erinnerte mit dem Verlesen des Protokolls an die jüngste Versammlung und der stellvertretende Vorsitzende Wilfried Garbes an die Aktivitäten in der Coronazeit. Unter anderem sei das Museum um eine Druckerei, eine Schreinerei und einen Friseursalon ausgebaut worden. Roland Tepel, stellvertretender Kassierer, machte auch auf die Förderung aus dem Programm „Heimat-Scheck” aufmerksam.

Zu neuen Kassenprüfern wurden einstimmig Hermann Buchheister und Franz-Josef Weiffen gewählt. Da Jens Garbes sein Amt als Schriftführer zur Verfügung gestellt hatte, wählte die Versammlung Peter Siebrecht zu seinem Nachfolger.

Am Sonntag, 2. Oktober, soll am Oldtimer-Museum ein Erntedankfest gefeiert werden. Weitere auswärtige Veranstaltungen seien wegen Corona noch ungewiss, erfuhren die Mitglieder bei der Versammlung. Zum Schluss ging Reinhold Kleck noch auf die Jubiläumsveranstaltung bei der Firma Kleffner in Meerhof ein. Dort hatte der Oldtimer-Club einen Verkaufsstand aufgebaut.

An jedem ersten Sonntag im Monat ist von 14 bis 17 Uhr das Museum zur Besichtigung geöffnet, Kaffee und Kuchen werden dort ebenfalls angeboten. Dies sei nur dank der aktiven Frauen möglich, so der Vorsitzende. Helferinnen und Helfer seien immer gern gesehen. Zum Abschluss wurde von Horst Mänz ein Film vorgeführt, den er mit einem Drohnenrundflug aufgenommen hatte.