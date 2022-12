Nächste Runde im Streit ums Essensgeld an Bad Wünnenberger Schulen

In der jüngsten Ratssitzung war beschlossen worden, dass die Stadt die Mehrkosten für die Mahlzeiten, die aufgrund eines Wechsels des Anbieters entstehen, noch bis zum 31. März tragen soll. Die SPD-Fraktion hatte scharf kritisiert, dass damit eine Empfehlung des Fachausschusses, die eine Übernahme bis zum Schuljahresende vorsah, wieder einkassiert worden sei.

In der vom Fraktionsvorsitzenden der SPD im Rat der Stadt Bad Wünnenberg zitierten Sitzung des Schulausschusses hätten zwei Ausschussmitglieder der CDU aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen gefehlt, merkt Ludger von Rüden an. Dadurch hätten sich die Mehrheitsverhältnisse in dem Ausschuss geändert, und die drei oppositionellen Fraktionen, die zwar eigentlich drei verschiedene Beschlussvorschläge für die Sitzung vorbereitet hätten, hätten sich spontan auf einen gemeinsamen Beschlussvorschlag geeinigt, den sie dann gemeinsam gegen die Mehrheitsfraktion durchsetzen konnten.

„Allerdings war diese politische Mehrheit in der Ausschusssitzung nur durch das erwähnte Fehlen von zwei CDU-Mitgliedern des Ausschusses bedingt, der politische Wille des Wählers auf die Besetzung des Ausschusses ist nach wie vor nicht geändert“, so von Rüden, „geradezu absurd ist die Behauptung des Fraktionsvorsitzenden der SPD, es sei gängige Praxis, Beschlüsse von Ausschüssen im Rat der Stadt einmütig zu übernehmen.“

In derselben Ratssitzung habe die Fraktion der SPD in einem vorherigen Tagesordnungspunkt das Gegenteil bewiesen und sei nicht der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses gefolgt, die Verabschiedung des Haushaltsplanes zu genehmigen. „Wenige Tagesordnungspunkte später scheint das schon in Vergessenheit geraten zu sein“, so von Rüden in seiner Stellungnahme.

Hinsichtlich der Gründe der CDU-Fraktion, den Beschlussvorschlag des Schulausschusses in der nachfolgenden Ratssitzung zu revidieren, verweist von Rüden auf die Stellungnahme des Fraktionsvorsitzenden Kevin Gniosdorz.