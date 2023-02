Neubau an der Grundschule Bad Wünnenberg für 6,5 Millionen Euro

OGS braucht dringend mehr Platz – Baubeginn schon in diesem Jahr

Bad Wünnenberg

In Bad Wünnenberg soll noch in diesem Jahr mit dem Bau eines dreistöckigen Gebäudes für die Offene Ganztagsschule (OGS) begonnen werden. Das hat der Rat der Stadt Bad Wünnenberg in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, wie die Stadt Bad Wünnenberg berichtet.