Neubau in Bad Wünnenberg brennt lichterloh

Bad Wünnenberg

Großbrand in Bad Wünnenberg: Ein im Bau befindliches Wohn- und Geschäftshaus steht komplett in Flammen. Das Feuer brach am Samstagabend aus. Ende Juli war an dem Gebäude Richtfest gefeiert worden. Aktuell sind es nicht so aus, als ob das Gebäude gerettet werden könnte.

Von Hanne Hagelgans und Ingo Schmitz