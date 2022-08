Neuen Vikar in Leiberg begrüßt

Der neue Vikar, der in das Leiberger Pfarrhaus eingezogen ist, stellte sich beim „Battelmai-Tag“ in Leiberg vor, einem traditionell aufwändig begangenen Lobetag zu Ehren des heiligen Bartholomäus, an dessen Festtag 1635 die Pest in Leiberg endete.

Erzbischof Hans-Josef Becker hatte Dominic Molitor zum 1. August zur Seelsorge und zur pastoralen Arbeit im Pastoralen Raum Wünnenberg-Lichtenau ernannt. Neben einem seelsorglichen Schwerpunkt in Leiberg wird Vikar Molitor weitere Tätigkeitsschwerpunkte, Aufgaben und Dienste im Pastoralen Raum übernehmen.

Der 34-Jährige ist in Arnsberg-Neheim geboren und aufgewachsen. Durch das Vorbild von Priestern in seiner Heimat und durch die Prägung seiner Familie habe sich in ihm die Berufung zum Priestertum verfestigt, sagt er.

Molitor studierte Theologie in Paderborn und Rom. Vor seiner Weihe zum Diakon verbrachte er acht Monate in Kenia und einige Wochen im Südsudan, wo er in einer Mission und einer Pfarrei mithalf. „In dieser Zeit konnte ich die Kirche in ihrer wahrhaft katholischen Dimension, als weltumspannende Glaubensgemeinschaft, kennenlernen und viel Neuland entdecken“, berichtet er.

Im Jahr 2017 wurde Molitor im Paderborner Dom zum Priester geweiht – eine Entscheidung, die er auch angesichts der aktuellen Krisen in der Kirche nicht bereut.

„In der heutigen Zeit, in der dieser Glaube hierzulande immer mehr schwindet und so viele Menschen nach Sinn und Erfüllung, nach wahrer Liebe und echter Freude suchen, möchte ich als Priester im Dienste Jesu die Menschen zu ihm führen und dabei mitwirken, sein Reich in dieser Welt aufzubauen“, erklärt Molitor.

„Auf den unterschiedlichen Stationen und Abschnitten meines Weges habe ich bisher immer wieder dankbar erfahren dürfen, dass in unserem Glauben eben diese Hoffnung wohnt, die alle Dunkelheiten erleuchtet und verwandelt“, ergänzt er.