Neujahrsempfang der Soldatenkameradschaften in Bad Wünnenberg-Fürstenberg

„Kameradschaft“ war das Wort, welches alle Redner beim Neujahrsempfang in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellten. „Der Zusammenhalt der Bundeswehr beruhe wesentlich auf Kameradschaft. Sie verpflichte alle Soldaten, die Würde, die Not, die Ehre und die Rechte des Kameraden zu achten und ihm in Not und Gefahr beizustehen“, sagte Paderborns stellvertretender Landrat Hans-Bernd Janzen.

Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christian Carl zeigte sich überzeugt, dass Kameradschaft das Herzstück der Soldatenkameraschaft sei. „Ohne Kameradschaft würde es weder den Namen noch den Verband geben“, sagte Carl.

Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich

Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich seien. Er habe aber auch deutlich gemacht, dass Frieden und Freiheit ständig neu erarbeitet werden müssten. „Für sie als Kameradschaft ehemaliger Soldaten ist diese Erkenntnis wahrscheinlich nichts Neues. Sie stehen für Frieden und Freiheit“, sagte Janzen.

In seinen weiteren Ausführungen ging Janzen auch auf die anstehenden Projekte des Kreises Paderborn ein. Klimaschutz, Digitalisierung, Glasfaserausbau und die Neuausrichtung des ÖPNV nannte er dabei ebenso als Beispiel wie die Verbesserung der Mobilität auf dem Land und den Ausbau des Radwegnetzes. Auch der neue Bezirksbundesmeister Paderborn-Land, David Steffen, versicherte in seinen Grußworten die kameradschaftliche Verbindung der Schützen mit den Kameradschaften.

Mitglieder, die sich in den Kameradschaften durch ehrenamtliches Engagement besonders hervortun, werden mit Orden, Urkunden oder anderen Insignien besonders geehrt. Beim Neujahrsempfang im ehemaligen Schafstall des FCC Fürstenberg waren es in diesem Jahr der neue Bezirksverbandsvorsitzende Andreas Flege und Michael Pieper von der Kameradschaft Upsprunge.

Während Flege der Bezirksverbandsorden der Stufe II überreicht wurde, wurde Pieper für 31 Jahre Vorstandsarbeit mit dem noch höher bewerteten Bezirksverbandsorden der Stufe III ausgezeichnet.