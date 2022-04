Niki Jacobs im Spanckenhof

„Gedenken, Bazingen un Fayern! 75 Jaar Vrijheid!“, lautet das Tournee-Programm des niederländischen Niki Jacobs Ensembles. Das Quintett gastiert auf Einladung der Gruppe Kunst & Kultur am Samstag, 23. April, um 20 Uhr im Stucksaal des historischen Spanckenhofes in Bad Wünnenberg. Der Einlass ist ab 19 Uhr.

Das Programm entstand 2020 anlässlich der Befreiung der Niederlande vom verbrecherischen Nazi-Terror vor 75 Jahren und beinhaltet den Mauthausen-Zyklus, neu arrangiert und auf Niederländisch und Jiddisch gesungen, informieren die Veranstalter. Die Kantate des griechischen Komponisten Mikis Theodorakis beruht auf Texten des griechischen Dichters Iakovos Kambanellis, einem Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich. Ergänzt wird das Programm durch traditionelle und zeitgenössische jiddische Lieder aus der Zeit von 1850 bis heute.

Die niederländische Sängerin Niki Jacobs gilt als eine der besten jiddischen Sängerinnen der Gegenwart. Basierend auf einer klassischen Gesangsausbildung und fasziniert von ihrer Familiengeschichte widmet sie sich seit mehr als zwei Jahrzehnten dem jiddischen Lied, der Kultur und der Sprache der europäischen Juden.

Die Veranstaltung wird über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ und das Demokratie Büro Kreis Paderborn „Vielfalt lieben“ gefördert.

Zum Schutz der Künstler und Besucher gilt die 3G-Regel. Karten gibt es im Touristik-Büro Bad Wünnenberg: Telefon 02953/99880, E-Mail: info@bad-wuennenberg-touristik.de, in der Buchhandlungen Schrift & Ton in Büren, in der Buchhandlung Meschede in Salzkotten oder per Post unter der Mailanschrift stonesfranke@web.de.

www.kuk-bad-wuennenberg.de