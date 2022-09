OGS Bad Wünnenberg: Rat entscheidet  für Neubau

Durch einen Neubau soll das Platzproblem der Offenen Ganztagsschule (OGS) in der Bad Wünnenberger Kernstadt gelöst werden. Der Rat hat sich jetzt für diese Alternative und damit gegen einen Anbau an das bestehende Schulgebäude entschieden.

So soll der geplante Neubau der OGS in Bad Wünnenberg aussehen.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern kommt im Jahr 2026. Und zugleich entstehen in der Bad Wünnenberger Kernstadt im zurzeit kreisweit größten Baugebiet Auf der Iserkuhle rund 100 neue Häuser. Die OGS braucht also mehr Platz. Hinzu kommt: Durch die wachsenden Schülerzahlen benötigt die Schule laut Verwaltung in Zukunft ohnehin sämtliche Räume, die derzeit durch die OGS im Schulgebäude belegt werden.

Kein Anbau an das Gebäude, sondern ein frei stehender Neubau soll den Engpass beheben. Entstehen soll der, so hat es jetzt der Rat beschlossen, in einem kleinen, südöstlich des Schulgebäudes gelegenen Wäldchen. Das soll soweit wie möglich erhalten werden, geplant ist, lediglich zwei dünnstämmige Bäume zu fällen.

Das Gebäude soll in den Hang hinein gebaut werden und im Untergeschoss eine Mensa mit eigener Küche und Toilettenanlage bekommen, die auch als Aula und als Multifunktionsraum für außerschulische Veranstaltungen genutzt werden kann.

Eine Photovoltaikanlage, die auf einem Anbau ans Schulgebäude entstanden wäre, soll es bei dieser Variante nicht geben. Sie lässt dafür aber die Möglichkeit offen, das eigentliche Schulgebäude bei weiter höherem Schüleraufkommen erweitern zu können.

Der OGS-Neubau wird an die im Schulgebäude befindliche Pelletheizung angeschlossen, wobei nach Angaben der Bad Wünnenberger Verwaltung ein etwas höherer Energieverlust einzukalkulieren ist als es bei einem Anbau der Fall gewesen wäre. Eventuell sei noch eine Luftwärmepumpe erforderlich.

Die neu entstehenden OGS-Räume bei Bedarf in der Zukunft einmal in Klassenräume umzuwandeln, ist laut Verwaltung übrigens nicht möglich. Raumzuschnitte und Belichtung seien dazu zu unterschiedlich. Wird mehr Platz für Klassenräume gebraucht, müsste also das Schulgebäude durch einen Anbau erweitert werden. Auch eine Aufstockung des neu entstehenden OGS-Gebäudes wäre möglich.

Kosten wird der Neubau nach Einschätzung der Verwaltung rund 4 Millionen Euro. Dieselbe Summe wäre auch für die Alternative eines Anbaus an die bestehende Schule angefallen.