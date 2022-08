Paderborner Künstler versteigert Werke zugunsten ukrainischer Familien

Der Paderborner Künstler Hans-Josef Mertensmeyer will am 27. November 50 seiner Werke versteigern, um mit dem Erlös ukrainische Familien zu unterstützen. Dabei arbeitet er mit der Firma Wöhler Technik GmbH in Bad Wünnenberg zusammen.

Dort wird die Auktion am 1. Advent voraussichtlich um 14 Uhr beginnen – und das im Rahmen eines Weihnachtsmarktes. Mertensmeyers Freund Lothar Pohlschmidt wird die Hilfsaktion musikalisch begleiten.

„Die Bilder, die nicht versteigert werden sollten, werden an ukrainische Familien verschenkt“, kündigte der Maler an. Ihm tun die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine im Herzen weh, die Flüchtlinge will er nach Kräften unterstützen: „Wir haben alles, und die haben nichts. Sie sollten wenigstens ihren Kindern zu Weihnachten etwas schenken können.“

Die Aktion in Bad Wünnenberg steht unter dem Motto „Kunst und Technik: Wer bietet mehr?“ Interessenten können ihre Angebote auf Zetteln festhalten und neben den jeweiligen Bildern platzieren, das höchste Angebot bekommt dann den Zuschlag. Die 50 Werke sind in den vergangenen 30 Jahren entstanden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Mertensmeyer von einem Teil seiner Werke trennt. Für die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 hatte er in Ostenland bereits zehn Bilder versteigert und dabei 6380 Euro zusammenbekommen.