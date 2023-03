Polizeieinsatz statt Zirkusspaß in Bad Wünnenberg

Bad Wünnenberg

Ein Einsatz von Ordnungsamt und Polizei hat am Montagnachmittag (6. März) in Bad Wünnenberg für Aufregung gesorgt. Neben dem Feuerwehrhaus hatte der Familienzirkus Trumpf seine Zelte aufgebaut – ohne die erforderlichen Genehmigungen und an einem ungeeigneten Ort, so der Standpunkt der Stadt.

Von Hanne Hagelgans