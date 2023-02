In der Profilschule Fürstenberg bewirtschaften die Jugendlichen „ihren“ Kiosk selbst

Käsebrötchen und Kakao, Müsliriegel und kurz vor der Klassenarbeit die rettende Tintenpatrone: Das alles gibt es im Schulkiosk. Auch in der Profilschule in Bad Wünnenberg-Fürstenberg. Das ganz Besondere dort: Die Schüler bewirtschaften ihren Kiosk selbst, als Schülerfirma.

Den Schulkiosk der Profilschule in Bad Wünnenberg-Fürstenberg managen die Schüler seit einigen Monaten selbst. Die Erfahrungen sind durchweg positiv.

Zum Beginn des laufenden Schuljahres hat der Caterer gewechselt, der an der Ganztagsschule in Trägerschaft der Stadt nicht nur für das Mittagessen in der Mensa sorgte, sondern auch den Kiosk bewirtschaftete. Der neue Anbieter wollte den Kiosk allerdings nicht weiterführen – die Schüler aber wollten keinesfalls darauf verzichten.