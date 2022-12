Profilschule Fürstenberg beteiligt sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Auch in diesem Jahr ist es der Profilschule Fürstenberg ein Anliegen, bedürftigen Kindern in der Weihnachtszeit Wertschätzung und Freude entgegenzubringen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ganz nach dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“ beteiligte sich die Profilschule Fürstenberg an der weltgrößten humanitären Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

So machten sich in den vergangenen Tagen mehr als 80 liebevoll verpackte Weihnachtspäckchen auf die Reise, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Osteuropa eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten.

„Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Schüler, Eltern und Kollegen, die diese tolle Aktion in diesem Jahr durch Päckchen, Spenden und kleine Geschenke unterstützt haben und so Kindern leuchtende und strahlende Augen zaubern werden“, sagen Alexandra Müller und Nicole Arens, die seit Jahren diese Weihnachtsaktion an der Profilschule organisieren. „Gerade in dieser schweren Zeit können wir so eine kleine Unterstützung für Benachteiligte sein. Schließlich ist ein Anspruch unserer Schule, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, denen es nicht gut geht.“