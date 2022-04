Richtfest am Gutshof Friedrichsgrund

Mit fast zehn Wochen Verspätung starteten die Arbeiten am Neubau für die Jugendwohngruppe im Fürstenberger Friedrichsgrund. Der Grund dafür waren archäologische Funde von besonderer historischer Bedeutung, um die sich zunächst die Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) kümmern mussten.

Mit Besuchern und Ehrengästen haben der Paderborner Verein SPI und die Bewohner im Friedrichsgrund Richtfest am Neubau des Wohngebäudes gefeiert. Den Richtspruch sprach gekonnt Zimmermeister Udo Markus.

Am Freitag konnte nun aber Richtfest gefeiert werden. In unmittelbarer Nähe des Herrenhauses zwischen Fürstenberg und Elisenhof entsteht ein Wohngebäude, in dem auf etwa 500 Quadratmetern acht Jugendliche mit seelischen Erkrankungen im Alter von acht bis 18 Jahren ein Zuhause finden. „Eigentlich wollten wir zwei Gebäude bauen“, sagt Sylvia Polte vom Vorstand des Paderborner Vereins SPI (sozial, partizipativ, innovativ), „doch aufgrund der Unwägbarkeiten der Coronapandemie, der Kostensteigerung und auch der Ausgrabungen haben wir uns entschlossen, zunächst nur ein neues Wohngebäude zu errichten.“ SPI ist Bauherr und betreibt bereits seit 2015 mit der „ Oase“ im Friedrichsgrund zwei Wohneinheiten für betroffene Kinder und Jugendliche.