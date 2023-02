Narren freuen sich auf Rosenmontagszug in Fürstenberg

Wenn kreative Ideen in Fürstenberger Scheunen und Garagen mit Brettern, Farbe und ganz viel Improvisationstalent Gestalt annehmen und schließlich durch die Straßen des Bad Wünnenberger Ortsteils rollen – dann ist endlich wieder richtig Rosenmontag an der Karpke.

Bestens vorbereitet präsentieren sich die FCC-Prinzessinnen Finja I. Scharfen und Laura II. Gumenjuk (hinten mit Prinz Janis I. Lange) mit dem FCC-Vorstand und vielen fleißigen Handwerkern beim Wagenbauertreff vor dem Rosenmontagszug in Fürstenberg.

Schlechtes Wetter und die lange Corona-Zwangspause haben es den Jecken in der Karnevalshochburg zuletzt nicht leicht gemacht. Doch jetzt wollen die Aktiven des FCC und ihre Mitstreiter zum Höhepunkt der Saison alles geben. Am Rosenmontag, 20. Februar, pünktlich um 13.11 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung.