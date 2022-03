In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte am Zinsdorfer Weg in Bad Wünnenberg die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr stellte ein Autobesitzer fest, dass die Heckscheibe seines Mercedes GLA, der vor dem Wohnhaus stand, eingeschlagen worden war. Auch an einem in der Nähe stehenden Opel Astra war die Heckscheibe zerstört. In dem Zusammenhang hatten Anwohner gegen 21 Uhr mehrere dumpfe Schlaggeräusche gehört. Eine Person sei in östliche Richtung gegangen.

Stein auf dem Beifahrersitz

Am Samstagmorgen entdeckten Mitarbeiter eines Autohauses am Ende des Zinsdorfer Wegs zwei beschädigte Fahrzeuge auf dem Hof. Zum einen war an einem Hyundai der Außenspiegel zerschlagen, zum anderen die Frontscheibe und eine Seitenscheibe eines Peugeot eingeworfen worden. In dem Wagen lag ein Stein auf dem Beifahrersitz.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, und nimmt unter der Nummer 05251/3060 Hinweise entgegen.