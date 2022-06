Schützen trotzen dem Regen in Helmern

Bad Wünnenberg-Helmern

Der Pfingstmontag ist beim Schützenfest in Helmern der Hauptveranstaltungstag. Zwar wird auch am Pfingstsonntag schon kräftig gefeiert. Das war auch am Sonntag so. Der große Festumzug, die Gefallenenehrung und die Ehrungen der Schützen finden aber am Pfingstmontag statt.

Von Johannes Büttner