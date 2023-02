Sieben Neue im Löschzug Haaren

Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wünnenberg- Haaren freut sich über Mitgliederzuwachs. Insgesamt sieben Kameradinnen und Kameraden wurden im vergangenen Jahr in die aktive Wehr aufgenommen. Den Zuwachs kann der Löschzug gut gebrauchen. In der Jahreshauptversammlung wurde deutlich, dass die Zahl der Einsätze wieder leicht gestiegen ist.

Während der Versammlung konnte Laura Wuttke zur Feuerwehrfrau befördert werden. Weiter erhielten Jörg Stratmann und Stefan Kaup jeweils eine Urkunde des Innenministeriums für den Einsatz bei der Unwetterkatastrophe 2021. Hinsichtlich der Mitgliederentwicklung war 2022 ein starker Zuwachs zu verzeichnen.

Insgesamt sieben neue Kameraden wurden 2022 in die aktive Wehr aufgenommen. Julian Jung, Mika Ratuszny und Niels Prior wurden aus der Jugendfeuerwehr übernommen. Laura Wuttke, Dennis Gollan, Sophia Droste und Linus Klaaßen traten ebenfalls dem Löschzug bei. Damit sind nun 48 Kameradinnen und Kameraden im Löschzug Haaren aktiv, teilt Pressesprecher Christoph Hesse mit.

„Das Einsatzaufkommen war 2022 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. 117 Einsätze wurden geleistet – ein leichter Anstieg“, so Hesse, „dabei kristallisierten sich die typischen Szenarien der vergangenen Jahre heraus: viele technische Hilfeleistungen auf den zugeteilten Autobahnabschnitten, aber erneut auch viele witterungsbedingte Einsätze nach Stürmen im Februar oder extremer Trockenheit im Sommer.“

Der größte Einsatz war der Brand eines in Holzbauweise errichteten Rohbaus im Neubaugebiet in Bad Wünnenberg im August.

Waren zu Beginn des vergangenen Jahres noch einige Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie wahrzunehmen, nahmen diese im Laufe des Frühjahrs spürbar ab. So konnte im Mai auch das Doppeljubiläum anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr und des 95-jährigen Bestehens des Löschzuges gefeiert werden.

Neues Fahrzeug kommt früher

Hinsichtlich der Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF20) für die Haarener Feuerwehrleute gab es im vergangenen Jahr deutliche positive Fortschritte, berichtet Hesse. Die Stadt Bad Wünnenberg habe den Auftrag an die Firma Rosenbauer erteilt. Hier sei ein Termin zur Auslieferung bereits für Juli 2023 geplant. Man war zuvor aufgrund langer Lieferzeiten noch von einem Erhalt eines neuen Fahrzeuges nicht vor 2025 ausgegangen.