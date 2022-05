Spanckenhof-Publikum geht mit Noemi Waysfeld auf musikalische Weltreise

Bad Wünnenberg

Weltmusikerin Noemi Waysfeld hat ihr Publikum im Stucksaal des Bad Wünnenberger Spanckenhofs in eine Reise in die eigene Vergangenheit und in ferne Länder entführt. Sie war zu Gast auf Einladung der Gruppe „Kunst und Kultur“. Die in Paris geborene und dort lebende Sängerin mit russischen Wurzeln ist Poetin und Entdeckerin gleichermaßen.