Sterbebegleitung: 100-stündiger Lehrgang in Bad Wünnenberg 

Die Koordinatorinnen des Ambulanten Hospizdienstes „Mutter Teresa – Leben dürfen bis zuletzt Büren“ bieten einen neuen Befähigungskursus für ehrenamtliche Sterbebegleiterinnen und Begleiter an. Dieser findet vom 20. März bis zum 15. Juni in Bad Wünnenberg statt.

Der Lehrgang wird rund 100 Unterrichtsstunden umfassen. Die Teilnehmer treffen sich in der Regel montags und mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr im Pfarrheim der Immanuel-Kirche in Bad Wünnenberg. Einige wenige Plätze sind noch frei, teilt der Hospizverein mit. Interessierte können sich entsprechend noch kurzfristig anmelden.

Sterbende zu besuchen und Freunde oder Angehörige in dieser schweren Ausnahmesituation zu unterstützen, erfordert Mut, Lebenserfahrung, die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Tod sowie viel Empathie. Diese sensible Arbeit ist Voraussetzung für die Teilnahme an einem Befähigungskursus. „Wir suchen und brauchen Männer und Frauen, die ihre Fähigkeiten und Interessen ehrenamtlich einsetzen möchten. Sie sollten offen für Neues sein, Interesse an anderen Menschen und regelmäßig Zeit haben. Wir bieten eine interessante, intensive Qualifizierung und nach Ende des Kurses eine offizielle Beurkundung zum Sterbebegleiter beziehungsweise zur Sterbebegleiterin“, sagt Kerstin Beyermann.

Den Koordinatorinnen sei eine hohe Qualität der Unterrichtsinhalte wichtig. Vermittelt werden unter anderem Themen wie Kommunikationsstrategien, Biographiearbeit, der Sterbe- und Trauerprozess, Nähe und Distanz, Achtsamkeit und Humor in der Sterbebegleitung, Demenz oder Ethik.

Neben der qualifizierten Wissensvermittlung sind außerdem der Austausch und Selbsterfahrungsübungen ein wichtiger Bestandteil des Kurses sowie Besuche der Palliativstation in Bad Lippspringe, des Palliativnetzwerkes sowie des Hospizes „Mutter der Barmherzigkeit“ in Paderborn oder bei einem Bestatter. Die Teilnahme am Kursus ist kostenlos und verpflichtet nicht zur späteren ehrenamtlichen Mitarbeit. Weitere Informationen zum Lehrgang und Anmeldungen bieten die Koordinatorinnen unter der Telefonnummer 02951 / 9726929.