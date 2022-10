Straßenlaternen leuchten nachts nur noch mit halber Leistung

Energiesparmaßnahme in Bad Wünnenberg geplant – mit Ausnahmen

Bad Wünnenberg

1700 Straßenlaternen in Bad Wünnenberg werden künftig in der Nacht auf 50 Prozent Leistung gedimmt und früh morgens wieder auf volle Leistung geschaltet. So soll Energie eingespart werden, teilt die Stadtverwaltung mit.