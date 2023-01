Paderborn/Büren

Wie in Berlin und unter anderem in Steinhagen (Kreis Gütersloh) sind in der Silvesternacht auch in Büren (Kreis Paderborn) Feuerwehrkräfte gezielt mit Böllern beworfen worden. Gegen einen 19-jährigen Beschuldigten läuft nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.