TuS Theatertruppe Bad Wünnenberg meldet sich mit Komödie „Unter Bademänteln“ zurück

Die Theatertruppe des TuS Bad Wünnenberg lädt zu einem Wellnessurlaub ein. Nach der Pandemie-Pause meldet sich die Gruppe mit der Komödie „Unter Bademänteln“ zurück, die in einem völlig verrückten Kurhotel spielt.

Schauspieler um Jörg Bettermann freuen sich auf Premiere am 14. Januar

Neun Spielerinnen und Spieler um Regisseur Jörg Bettermann entführen die Besucher mit der Komödie aus der Feder von Vera Wittrock in ein Wellnesshotel mit einer reichlich skurrilen Gästeschar. Premiere ist schon am Samstag, 14. Januar.

Die mittlerweile über mehrere Jahrzehnte eingeschworene Theatergruppe aus dem Aatal freut sich, dass sie nach der Zwangspause wieder proben und ein Stück präsentieren darf. Jörg Bettermann kann mit Bianca Böhner, Benjamin Uhle, Marie Bettermann, Marjolijn Buurs, Felix Schmidt, Magdalena Riepe, Franziska Siedhoff, Michael Siedhoff sowie Thomas Böhner als Souffleur und Platzanweiser, Souffleuse Ewa Kleinschnittger und Technikwart Bernd Wächter auf ein starkes Team bauen. Gemeinsam wollen sie nun ihr Publikum zum Lachen bringen.

Die Wurzeln der TuS-Theatergruppe liegen bereits in den 1920er Jahren. Damals suchte man nach einer Betätigung, um die Langeweile in den Wintermonaten zu vertreiben, wenn kaum Sport im Freien möglich ist. In der Anfangszeit wurden sogar Operetten einstudiert und auf die Bühne gebracht.

Kurschatten-Jagd im Wellnesshotel

In dem aktuellen Stück mit dem vielversprechenden Titel „Unter Badelmänteln“ ist das Wellnesshotel „Zum Rosa Rüssel“ der Ort des Geschehens. Dort wird zur Kurschatten-Jagd geblasen. Eigentlich will der prollige Bruno Maibohm (gespielt von Jörg Bettermann) sich nur brav erholen. Aber als seine misstrauische Ehefrau Getrud Maibohm (Bianca Böhner) ihm nachspioniert, ist es vorbei mit der Entspannung. Statt Fango-Packungen gibt es Eifersuchtsdramen, im Hotelfoyer dreht sich das Liebeskarussell, und Hotelchef Engelbert Heiler (Benjamin Uhle) ist dem Nervenzusammenbruch nahe.

Was hat er sich nur für absurde Gäste in sein ehrenwertes Haus geholt! Eine Gräfin, die sich von einer Doppelgängerin vertreten lässt, zwei Italiener von der Mafia, eine männermordende Trinkerin, ein komplett zerstrittenes Ehepaar – und dann wird auch noch ein wertvolles Collier gestohlen. Gut, dass es Kommissar Brutalsky mit seinem erotischen Schnurrbart (Felix Schmidt) gibt. Aber wird er den mysteriösen Hoteldieb tatsächlich entlarven können? Oder versinkt das „Rosa Rüssel“ jetzt unter den Augen des Hotelchefs endgültig im Chaos?

Termine

Die Zuschauer können es von Samstag, 14. Januar, an im Saal der Gaststätte Bonefeld selbst erleben. Weitere Vorstellungen: Sonntag, 15. Januar, Samstag, 21. Januar, Sonntag, 22. Januar, Freitag, 27. Januar, Samstag, 28. Januar, Sonntag, 29. Januar, Samstag, 4. Februar, und Sonntag, 5. Februar. Die Aufführungen beginnen freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 16 Uhr. Karten können unter Tel. 0175/3384537 bestellt werden.