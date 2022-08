Udo und Andrea Fels feiern in Bleiwäsche das Ende ihrer Amtszeit

In Bleiwäsche, dem höchstgelegenen Ort des Altkreises Büren, blickt das Königspaar des Heimatschutzverein auf eine Amtszeit in Überlänge zurück. Udo und Andrea Fels begannen 2019 ihre Regierungszeit. Im Jahr darauf gab es aufgrund der Corona-Pandemie einen „Drive-In- Schalter“ an der Schützenhalle.

In diesem Jahr war es jetzt endlich soweit: Das Bleiwäscher Königspaar feierte ihr Schützenfest in gewohnter Weise mit all den lieb gewonnenen Traditionen – und ganz vielen Zuschauern und Mitfeiernden: Die Königs-Residenz war festlich geschmückt, die Festfolge festgelegt. Zu den besonderen Augenblicken gehörte der Festzug durch die Gemeinde, die Gefallenen-Ehrung am Ehrenmal sowie die Ehrung der Jubilare.