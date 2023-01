Verträumter Folk bei Kerzenlicht in Bad Wünnenberg

Die Kulturmacher Jürgen Franke und Gertrud Tölle begrüßen mit ihrem Team die Singer/Songwriterin Randi Tytingvag aus dem Musikwunderland Norwegen im Aatalhaus. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Randi Tytingvags Musik ist großes emotionales Kino in zauberhafter zurückgenommener Instrumentierung ihrer Mitmusiker Dag S. Vagle (Gitarre/Gesang) und Erlend Egeberg (Banjo/Tenorgitarre/Gesang), so der Veranstalter. Ihre Kompositionen, gesungen in norwegischer und englischer Sprache, bewegen sich fließend zwischen Folk, Roots und Pop und umarmen das Publikum mit traumhaften Gesängen, teilt die Gruppe mit.

Karten gibt es im Touristik-Büro Bad Wünnenberg, [email protected], Tel. 02953/99880, in der Buchhandlung Schrift und Ton in Büren, in der Buchhandlung Meschede in Salzkotten oder per E-Mail unter [email protected]. Weitere Informationen unter www.kuk-bad-wuennenberg.de