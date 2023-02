Verwaltung Bad Wünnenberg bietet Dienstleistungen auch online an

Die Stadt Bad Wünnenberg präsentiert sich von Mittwoch (1. Februar) an mit einer neuen Website. Der Internetauftritt ist nicht nur moderner und intuitiver geworden, sondern bietet den Bürgern künftig auch zahlreiche Online-Dienstleistungen an.

„Die Website war in die Jahre gekommen und passte nicht mehr zu uns als junge, moderne Stadt“, meint Bürgermeister Christian Carl. „Da mussten wir dringend etwas machen!“ Gemeinsam mit der Agentur gotoMEDIA haben die Stadt und die Touristik GmbH eine Website erarbeitet, die Bad Wünnenberg als Gesundheits-, Wirtschafts- und Familienstandort darstellt. Von Kneipp-Wissen über Freizeittipps bis hin zum Unternehmensverzeichnis finden Interessierte alles über Bad Wünnenberg auf einer Seite.

In Sachen Verwaltungsablauf und Bürgeranliegen bringt die neue Website entscheidende Vorteile mit. Auf der Seite werden zahlreiche online ausfüllbare Formulare angeboten und auch bereits einige komplett digitalisierte Dienstleistungen. „Das Ziel ist es, möglichst viele Behördengänge digital anzubieten“, erklärt Bürgermeister Carl. Noch seien nicht alle Formulare umgestellt. „An der Seite wird kontinuierlich gearbeitet“, bestätigt auch das Website-Team Svenja Böddeker, Norina Wieners, Frank Rosin und Tobias Coritzius.

Neben einer Online-Terminvereinbarung bei diversen Dienstleistungen bietet die Internetseite die Möglichkeit, schnell und sicher über eine Direktnachricht mit der Verwaltung zu kommunizieren. Zudem ist der Bürgerservice auch an das Servicekonto.NRW angebunden. Mit einer Anmeldung dort können die Online-Dienstleistungen in vollem Umfang in Anspruch genommen werden, ohne eine erneute Unterschrift im Bürgerbüro. Die einmal eingetragenen Daten werden automatisch und geschützt in die jeweiligen Serviceleistungen übernommen.

Ein weiterer Vorteil des neuen digitalen Antragsmanagements der Stadt ist, dass Bürger jederzeit über den Status ihres Anliegens informiert sind. So bekommt der Antragsteller beispielsweise eine Benachrichtigung, sobald die Anfrage bearbeitet wird.

Bewährte Seiten wie die tagesaktuellen Neuigkeiten und der Veranstaltungskalender für das gesamte Stadtgebiet sind in neuem Design natürlich auch wieder eingebunden. Einen Einblick auf die neue Seite gibt es unter www.bad-wuennenberg.de.