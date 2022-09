Viel los in der Fürstenberger Kulturscheune

Kunst, Musik und Nachhaltigkeit: Mit drei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen startet die Kulturscheune in Bad Wünnenberg-Fürstenberg in den Herbst.

The Acoustic Groove Experience gibt am 1. Oktober ein Konzert in der Kulturscheune in Bad Wünnenberg-Fürstenberg.

Autor Lothar Frenz kommt am Dienstag, 27. September, für eine Lesung nach Fürstenberg. Der bundesweit anerkannte Wissenschaftsjournalist ist viele Jahre um die Welt gereist und zieht mit seinem aktuellen Buch eine Art Bilanz. „Wer wird überleben? – Die Zukunft von Natur und Mensch“, lautet der Titel.

Frenz stellt moralische Fragen zu den, wie er schreibt, „vielschichtigen Problemen, die wir in den nächsten Jahren lösen müssen.“ „Wie soll unsere Erde aussehen? Bietet sie genug Platz für die ständig wachsende Menschheit und alle anderen Lebewesen? Wer soll, wer darf hier mit uns leben – und wer nicht?“ Was hier zunächst ideologisch klingen mag, beschreibt Lothar Frenz sehr erzählerisch und anschaulich anhand vieler Beispiele.

Er zeigt seinen Lesern, dass Biodiversität nicht nur ein Begriff der Wissenschaft ist, sondern alle angeht. Der Biologe und Naturfilmer macht komplexe Zusammenhänge verständlich. Zum Beispiel schreibt er: „Ein guter Parasit, schädigt den Wirt nicht“. Wie genau und was er damit meint, kann man sich am 27. September, ab 19.30 Uhr in der ehemaligen evangelischen Kirche „DenkMal K2“, Kirchstraße 2 in Fürstenberg, anhören. Karten kosten 12 Euro und können nicht nur an der Abendkasse, sondern auch schon vorher unter www.kulturscheune1a.de gekauft werden.

Tony Kaltenberg, Michael Manring und Jarrod Kaplan stehen als The Acoustic Groove Experience für außergewöhnliche Kreativität und Können auf Weltniveau. Sie treten am Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr in Fürstenberg a uf.

Michael Manring wird als bester Solo-Bassist der Welt gehandelt. Jarrod Kaplan wird in der amerikanischen Musikszene vor allem für sein lebendiges Perkussionsspiel geschätzt. Und Tony Kaltenberg gehört mit seinen Kompositionen und den dazugehörigen Saitenschlägen zu den eindrucksvollsten Künstlern aus diesem Bereich. „Das ist schon ein besonderes Gefühl, dass wir in unserer jungen Laufbahn als Veranstalter bereits Musiker von diesem hohen Format präsentieren dürfen“, freut sich Felix Krogmeier vom Team der Kulturscheune. Karten gibt es online unter www.kulturscheune1a.de

Im Kriegsgebiet der Ukraine gibt es derzeit kaum Raum für die Kunst. Es gibt Wichtigeres zu tun. Allerdings ist die Kunst auch eine Möglichkeit, Erfahrenes zu verarbeiten und Gefühlen ihren Lauf zu lassen. Grund genug, für das Team der Kulturscheune, den durch den Krieg vertriebenen moldawischen Künstler Gheorghe Lisița einzuladen.

Die preisgekrönten Kunstwerke von Gheorghe Lisița sind farbenprächtig und leuchtend, eine Verschmelzung von Realismus, Post-Impressionimus und Expressionismus. Gheorghe hat seine Werke vielfach international in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. Dem Team der Kulturscheune ist es gelungen, den moldawischen Künstler zu einem Workshop für Malerei und einer Vernissage einzuladen.

Für den Workshop wird eine Staffelei gestellt. Damit niemand im Kurs durch die Eingrenzung der vorgegebenen Werkzeuge behindert wird, bringt jeder Teilnehmer eigene Farbe und eine passende Leinwand selbst mit. Der Workshop findet vom 1. bis 3. Oktober jeweils von 10 bis 14 Uhr statt. Die Vernissage von Gheorghe Lisița beginnt am Montag, 3. Oktober, um 12 Uhr. Die Karten für den Workshop in der Kulturscheune kosten 150 Euro, es gibt sie unter www.kulturscheune1a.de