Viele geführte Touren: Wandersaison in Bad Wünnenberg startet

Neben den traditionellen Highlights wie den Frühwanderungen mit anschließendem Frühstück, der Dämmerwanderung zum Einbruch der Dunkelheit oder der farbenfrohen Herbstwanderung gibt es auch neue Themen, die es jetzt fest in das Jahresprogramm geschafft haben.

„Aufgrund der positiven Resonanz nach der Entdeckungswanderung für Senioren im vergangenen Jahr war klar, dass dieses Angebot wiederholt werden soll“, sagt Wanderführer Michael Stute. Auch die hohe Nachfrage für geführte E-Bike-Touren soll gestillt werden – gleich mit zwei Angeboten im Juni.

„Besonders schön ist es, dass wir das Wanderangebot nach und nach auf das ganze Stadtgebiet erweitern. So bieten wir in diesem Jahr auch Wanderungen in Bleiwäsche, Fürstenberg und Leiberg an“, freut sich Meike Lippegaus von der Bad Wünnenberg Touristik.

Ein ganz besonderes Angebot leitet die neue Saison ein: Am Donnerstag, 16. März, startet der achtwöchige Kursus DWV-Gesundheitswandern. Jeweils donnerstags führt die speziell ausgebildete Wanderführerin Laura Wende auf kurzen Strecken durch die Bad Wünnenberger Landschaft und legt dabei Zwischenstopps für Übungen zur Kräftigung der Muskulatur, Koordination und Beweglichkeit ein.

Das Jahresprogramm mit allen Terminen gibt es bei der Bad Wünnenberg Touristik GmbH im KuGA, Im Aatal in Bad Wünnenberg, Tel. 02953/99880, E-Mail [email protected] oder unter www.bad-wuennenberg.de.