Vor 50 Jahren zum Priester geweiht

Beginn der Jubiläumsfeier ist mit einer heiligen Messe um 18 Uhr in der Kirche St. Antonius in Bad Wünnenberg. Anschließend laden die Geistlichen zu einem Empfang im Pfarrheim, Stadtring 32, ein.

Seit zehn Jahren lebt Johannes Sprenger in Bad Wünnenberg, nachdem er 2012 als Pfarrer von Meschede in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seitdem ist von Ruhestand allerdings wenig zu spüren: Gern ließ er sich vom Pastoralteam zunächst des Pastoralverbundes Wünnenberg und später des Pastoralen Raumes Wünnenberg-Lichtenau in die Seelsorge und Feier der Gottesdienste einbinden.

In der Phase der Erkrankung des inzwischen verstorbenen Pfarrers Herbert Droste trug er maßgeblich zur Aufrechterhaltung des Gemeindelebens bei. „Wir sind ihm sehr dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz“, sagt der Vorsitzende des Wünnenberger Pfarrgemeinderates, Markus Jonas. „Mit seiner Tiefgründigkeit, gepaart mit einem Schalk im Nacken, hat er sich viel Respekt und Ansehen erworben.“

Gerhard Blome, der gleichzeitig mit Johannes Sprenger zum Priester geweiht wurde, wuchs in Wünnenberg auf und ging dort in den 50er-Jahren zur Volksschule. Zehn Jahre lang war er in den 1980er-Jahren in der Auslandsseelsorge in Argentinien tätig, bevor er zunächst zum Pfarrer in Werl und anschließend in Lippstadt ernannt wurde. Seit seiner Pensionierung 2017 lebt er weiterhin an seiner letzten Wirkungsstätte in Lippstadt, wo er sein Jubiläum am Samstag, 17 Uhr, ebenfalls feiert. In Bad Wünnenberg, wo die Familie von Gerhard Blome lebt, war er immer wieder zu Besuch, feierte bei vielen Gelegenheiten auch mit seiner Heimatgemeinde den Gottesdienst.

Auch Johannes Sprenger begeht sein Jubiläum zusätzlich an seinem Heimatort in Atteln, und zwar am Sonntag, 11. Dezember, um 14.30 Uhr mit einem Festhochamt in der Kirche St. Achatius, bei dem auch einige Priester aus seinen früheren Wirkungsbereichen in Witten und Meschede mit zelebrieren. Dazu sind auch alle Gläubigen aus dem Pastoralen Raum Wünnenberg-Lichtenau eingeladen. Dem Festhochamt schließt sich eine Begegnung in der Attelner Schützenhalle an, zu der alle willkommen sind.