Wahlplakate der Grünen in Bad Wünnenberg zerstört

Vier von sechs Großflächen-Wahlplakate von Bündnis 90/Die Grünen seien bis jetzt in den Bad Wünnenberger Ortsteilen Leiberg, Helmern, Bleiwäsche und Bad Wünnenberg mutwillig zerstört worden. Das haben die beiden Vorsitzenden des Grünen-Ortsverbands Bad Wünnenberg, Mathia Dubberke und Michael Hahn, mitgeteilt.

Die Kosten für die großflächigen Wahlplakate liegen nach Angaben der Grünen bei jeweils 350 Euro. Weiter heißt es: „Dass es nur unsere Partei betrifft, zeigt sich daran, dass die anderen Großflächenplakate, mit denen die der Grünen zum Teil im Verbund standen, nicht zerstört wurden. Das ist schlechter Stil und auch wenn man in Wahlkampfzeiten nicht allzu zimperlich sein sollte, wollen wir solche Angriffe nicht unkommentiert lassen.“

Als Grund der Zerstörungen sehen sie das „Nicht-Wahrhaben-Wollen der ‚schlechten Nachrichten‘, die wir Grünen nun einmal versuchen unseren Mitmenschen mahnend ins Blickfeld zu rücken: Klimawandel, Artensterben, Biodiversität, Pestizideinsatz, Trinkwasserbelastung und -knappheit...“ Das seien schlechte Nachrichten, die die Grünen aus Wissenschaft und eigener Naturbeobachtung überbringen. Sie richteten sich damit vor allem an die Landwirte, „die weiterhin gefangen sind in einem System, das auf Masse setzt, für Großgrundbesitzer, die an den bisherigen – sie begünstigenden – EU-Förderrichtlinien festhalten wollen, für Liebhaber schneller Autos und billiger Koteletts“.