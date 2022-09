Waldjugendspiele im Kreis Paderborn beginnen: Bad Wünnenberg macht den Anfang

Eine Astscheibe absägen, Brennholz umstapeln, Baumarten bestimmen oder eine Brücke bauen. Was die Viertklässler bei den Waldjugendspielen lernen, steht so nicht auf dem Stundenplan, ist aber umso wichtiger. Dass künftig alle Schüler im Kreis daran teilnehmen können, ist aber nicht gesichert.

Die Vorbereitungen beginnen bereits um 8.30 Uhr am Morgen im Bad Wünnenberger Aatal. Die Förster Reimund Lesen und Joachim Fischer bringen die Stationen in Stellung, laufen noch einmal die zwei Kilometer lange Wanderroute ab. Nach der Corona-Pause und abgespeckten Waldjugendspielen 2021 finden diese nun endlich wieder regulär statt. Und die sind wichtig, sagt Revierförster Stefan Befeld: „Manche Kinder kommen sonst kaum mit dem Wald in Berührung.“