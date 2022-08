Wassertemperatur in Bad Wünnenberg wird gesenkt

Duschen in Paderborner Sporthallen sollen kalt bleiben

Paderborn

Die Stadt Paderborn weitet ihr Vorhaben, Energie zu sparen, aus. Deshalb sollen auch nach dem Ende der Sommerferien die Duschen in den Sporthallen vorerst kalt bleiben. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Zudem arbeite die Verwaltung an einem Maßnahmenpaket zur Sen...