Heinrich Stich regiert in Leiberg

Das Königspaar wohnt mit seinen beiden Kindern in der Leiberger Ringstraße, wo es am frühen Montagabend erstmals abgeholt wurde.

Die Prinzen waren beim Vogelschießen schnell ermittelt. Mit dem vierten Schuss sicherte sich Ehrenoberst Heinz-Friedel Schmidt die Krone. Den Apfel errang Friedel Hillebrand mit dem 27. Schuss, bevor Joachim Kaiser nur drei Schuss später das Zepter erlegte.

Weil die Königsresidenz in Leiberg jenseits der Afte liegt, kamen die vielen Schaulustigen am Straßenrand in den Genuss einer langen Tradition im Dorf: Nach 18 Jahren Pause marschierte der dritte Zug der angetretenen Schützenkompanie im Festzug neben der Brücke durch die Afte. Dazu hatten einige der Offiziere eigens die Uferböschung von üppigen Bewuchs befreit, so dass die Schützen unfallfrei durchs Wasser gehen konnten. Beim Festball in der Schützenhalle wurde anschließend bis in die Morgenstunden gefeiert.