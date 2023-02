Weiber übernehmen in Fürstenberg das Kommando

Bad Wünnenberg-Fürstenberg

Als echtes Highlight im jecken Veranstaltungskalender bezeichnet der Fürstenberger Carnevals Club (FCC) die Weiberfastnacht. Unter dem Motto „Närrischer Zirkus“, das den individuellen Phantasien der Kostümgestaltung keinerlei Grenzen setzt, heißt es am Donnerstag, 16. Februar, von 14 Uhr an in der Gaststätte Hassenhof wieder „Die Weiber sind los“ zum „Warm-up“ vor dem Sturm auf die Bastion Stadtverwaltung.