Wintereinbruch sorgt für mehr als 50 Glätteunfälle im Kreis Paderborn 

Unfall in Lichtenau: Dieser Audi e-tron war mit 285er-Sommerreifen unterwegs. Foto: Polizei Paderborn

Mit Blick auf den folgenschweren Wintereinbruch und die mehr als 50 auf Schneeglätte zurückzuführenden Unfälle warnt die Polizei nachdrücklich: „Wer bei Schnee- und Eisglätte mit Sommerreifen unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich, sondern stellt auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar.“



Zudem weist die Polizei nochmals darauf hin, dass laut Straßenverkehrsordnung bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte nur gefahren werden darf, wenn alle Räder mit entsprechenden Ganzjahres- oder Winterreifen ausgestattet sind, die mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) gekennzeichnet sind. In einer Übergangsphase bis zum bis 30. September 2024 dürfen noch Reifen mit dem M+S Symbol genutzt werden, sofern diese nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt wurden.



Bei montierten Winterreifen sollte die Profiltiefe kontrolliert werden – 1,6 Millimeter sind vorgeschrieben: „Jeder Millimeter mehr bringt mehr Sicherheit!“



Aber auch Winterreifen kommen bei extremen Wetterbedingungen an ihre Grenzen. „Höchstgeschwindigkeiten orientieren sich bei schlechten Wetterverhältnissen nicht am zulässigen Limit, sondern liegen deutlich darunter“, teilt die Kreispolizeibehörde mit und fügt konkrete Zahlen hinzu: „Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 Meter, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht sogar eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.“