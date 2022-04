Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Fürstenberg

Bad Wünnenberg-Fürstenberg

In einer Flüchtlingsunterkunft in Fürstenberg war am späten Donnerstagnachmittag ein Zimmerbrand ausgebrochen. Im ehemaligen Königlichen Amtsgericht an der Poststraße hielten sich nach Auskunft der Feuerwehr zum Zeitpunkt des Ausbruchs 14 Flüchtlinge auf; nach Informationen des Bad Wünnenberger Bürgermeisters, Christian Carl, darunter auch einige wenige aus der Ukraine.

Von Marion Neesen