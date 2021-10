Bauarbeiten in der Paderborner Innenstadt

In der Rathenaustraße beginnen in dieser Woche, voraussichtlich am Mittwoch, 27. Oktober, zwischen der Neuhäuser Straße und der Jahnstraße Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen. Die Baumaßnahme wird nach Angaben von Westfalen Weser voraussichtlich sechs Monate dauern.

Die anliegenden Haushalte und Geschäfte werden laut Westfalen Weser im Vorfeld persönlich oder durch eine Postwurfsendung über die Maßnahmen informiert.

Im 1. Abschnitt wird die Rathenaustraße im Kreuzungsbereich zur Neuhäuser Straße in eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Riemekestraße umgewandelt. Hier ist dann nur ein Abbiegen von der Neuhäuser Straße auf die Rathenaustraße möglich, aber nicht umgekehrt. Die Einbahnstraßenregelung wird voraussichtlich vier Wochen gelten, eine Umleitung ist über die Erzbergerstr. ausgeschildert. Danach wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt und in beide Richtungen fließen.

Die Bushaltestellen „Elsener Straße“, „Jahnstraße“ und „Schulstraße“ können in der Zeit der Einbahnstraßenreglung von den Padersprinter Linien 61, 68 und der Unilinie nicht angefahren werden. Weitere Infos zu Ersatzhaltestellen finden sich unter www.padersprinter.de. Fußgänger können den Bereich passieren.