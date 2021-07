Beerdigung ohne Priester

Begräbnisdienst mit ehrenamtlichen Laien kommt in Delbrück und Hövelhof gut an

Delbrück/Hövelhof

Eine kirchliche Beerdigung ohne Pfarrer: Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, kommt in Zeiten des Priestermangels immer häufiger vor. Im Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof gibt es seit zwei Jahren eigens ausgebildete so genannte „ehrenamtliche Laien“ im Begräbnisdienst.

Von Meike Oblau