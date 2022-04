Betonplatten lösen sich von der Fassade

Die Stadt Delbrück hat die alte Realschul-Turnhalle an der Marktstraße komplett abgesperrt und geschlossen – vorsichtshalber, weil sich Fassadenplatten aus Waschbeton gelöst hatten. Die Fachbereichsleiter Manuel Tegethoff und Markus Hückelheim ordneten direkt nach Bekanntwerden des sichtbaren Schadens die Sperrung der Einfachturnhalle für den Schulsport am Vormittag und den Vereins- und Gruppensport am Nachmittag an.

Die Halle ist gut 50 Jahre alt, die Waschbetonplatten wurden damals – durchaus üblich – an Baustahlhaken eingehängt. Nach so langer Zeit sind die Fassadenaufhängungen nun witterungsbedingt offenbar so stark erodiert, dass nun alle Platten abgenommen werden müssen, um sich ein Bild vom Zustand der anderen Halterungen zu machen, insbesondere aber, um mögliche Gefahren auszuschließen.

Zentnerschwere Waschbetonelemente sind abgefallen, weil die Aufhängung verrostet ist. Foto: Stadt Delbrück

Nach Angaben von Manuel Tegethoff ist dazu bereits ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Die Stadt geht davon aus, dass die Überprüfung sämtlicher Waschbetonplatten mehrere zehntausend Euro kosten wird. Das Lehrschwimmbecken im Kellergeschoss des in die Jahre gekommenen Komplexes – eine wahre Energieschleuder – war schon vor einigen Jahren geschlossen worden.

Ein Kommentar von Jürgen Spies

Die Stadt Delbrück plant ohnehin den Neubau einer weiteren Sporthalle am Schulzentrum. In der Bau- und Planungsausschusssitzung am 5. Mai (18 Uhr, Stadthalle) werden Architekten zwei mögliche Standorte für eine Zweifachhalle vorstellen: Dort, wo jetzt noch die alte Einfachturnhalle steht, oder auf einer Fläche auf dem Schulcampus am Nordring.

Vor dem Hintergrund, dass das Gymnasium nach den Sommerferien fünf Züge in der Eingangsklasse (130 Anmeldungen!) bilden kann, die Gesamtschule sieben und es überdies die Oberstufenkooperation gibt, dürfte die neue Turnhalle wohl besser am Nordring aufgehoben sein, um erforderlichen neuen Schulraum an der Marktstraße für beide weiterführenden Schulen zu bauen.