Bickhardt Bau lässt sich am Flughafen Paderborn/Lippstadt nieder

Büren

Mit der Gründung einer Niederlassung am Flughafen Paderborn-Lippstadt hat sich Bickhardt Bau, das größte mittelständische Bauunternehmen Hessens, in Büren niedergelassen. Von dem Standort in unmittelbarer Nähe des Airports möchte das Unternehmen mit Hauptsitz im osthessischen Kirchheim seine Marktposition in Mitteldeutschland weiter festigen und erweitern.