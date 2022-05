BMW-Diebe bleiben im Kreis Paderborn aktiv

Im Kreis Paderborn sind weiterhin Autodiebe unterwegs, die es insbesondere auf BMW-Modelle abgesehen haben. In der Nacht auf Donnerstag wurde in Sande ein Wagen gestohlen, einen Tag später scheiterten die Diebe in Salzkotten bei einem weiteren Versuch.

Auto in Sande gestohlen, missglückter Versuch in Salzkotten

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter von Mittwoch auf Donnerstag in Sande an der Straße Zum Kanaldamm auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses zu. Laut bisherigen Erkenntnissen fuhren die Diebe gegen 2 Uhr mit einem silbernen Opel Vectra älteren Baujahrs zum Tatort. Zwei dunkel gekleidete maskierte Personen machten sich an dem BMW zu schaffen. Sie nutzten vermutlich technische Geräte, um die Funksignale des Keyless-go-Systems zu verlängern und so den Wagen ohne Schlüssel zu öffnen und zu starten. Der Diebstahl fiel morgens gegen 8 Uhr auf. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen dunkelblauen BMW X3 xdrive 20d, Baujahr 2020, mit Paderborner Kennzeichen.

Einer Videoaufzeichnung zufolge versuchten zwei dunkel gekleidete Täter am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr, in Salzkotten an der Straße Auf den Behnen einen BMW X3 zu stehlen. Sie kamen zu Fuß aus Richtung Tudorfer Straße und betraten das Grundstück des Autobesitzers. Offenbar funktionierte die Technik der Diebe nicht und sie verschwanden nach dem gescheiterten Versuch in die Richtung, aus der sie gekommen waren.

Möglicherweise handelte es sich um dieselben Täter, die vermutlich wieder mit dem Opel Vectra und einem dritten Komplizen unterwegs waren. Die Polizei sucht weitere Zeugen- und nimmt unter der Nummer 05251/3060 sachdienliche Hinweise entgegen.