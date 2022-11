116 junge Sportler standen in Borchen 118 Mal am Start und erhielten nun Urkunden

Borchen

Voller Stolz konnten 26 Jungen und Mädchen ihre Auszeichnungen für die erfolgreiche Teilnahme am 8. Borchener Schüler-Lauf-Cup in Empfang nehmen. Im Verlauf des Sommers konnten beim Stundenlauf in Nordborchen, dem Zeitschätzlauf in Etteln, dem Altenaulauf in Kirchborchen und dem Sportabzeichen-Dauerlauf in Alfen Punkte gesammelt werden.